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Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2021 на 26 декабря

Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2021 на 26 декабря
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сегодня, 26 декабря, в Канаде стартует второй день молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В этот день будет сыграно три встречи. Действующий чемпион мира сборная Канады начнёт выступление на домашнем турнире.

Турнирное положение на МЧМ-2021

22:00 (мск). Швеция U20 – Чехия U20;

U20 ЧМ-2021. Группа B
26 декабря 2020, суббота. 22:00 МСК
Швеция U20
Не начался
Чехия U20

02:00. Германия U20 – Канада U20;

U20 ЧМ-2021. Группа A
27 декабря 2020, воскресенье. 02:00 МСК
Германия U20
Не начался
Канада U20

05:30. США U20 – Австрия U20.

U20 ЧМ-2021. Группа B
27 декабря 2020, воскресенье. 05:30 МСК
США U20
Не начался
Австрия U20

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В параллельной группе сыграют команды Канады, Финляндии, Словакии, Германии и Швейцарии. Действующим победителем турнира является сборная Канады, обыгравшая в финале МЧМ-2020 команду России.

Сборная России обыграла команду США в первом матче на МЧМ-2021
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