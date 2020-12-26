Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2021 на 26 декабря
Сегодня, 26 декабря, в Канаде стартует второй день молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В этот день будет сыграно три встречи. Действующий чемпион мира сборная Канады начнёт выступление на домашнем турнире.
22:00 (мск). Швеция U20 – Чехия U20;
02:00. Германия U20 – Канада U20;
05:30. США U20 – Австрия U20.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В параллельной группе сыграют команды Канады, Финляндии, Словакии, Германии и Швейцарии. Действующим победителем турнира является сборная Канады, обыгравшая в финале МЧМ-2020 команду России.
Сборная России обыграла команду США в первом матче на МЧМ-2021
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