Сборная России обыграла команду США в первом матче на МЧМ-2021

Сборная России обыграла команду США на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей первую победу на турнире в Эдмонтоне.
Счёт в матче открыл нападающий российской команды Василий Пономарёв. Россияне закрыли американцев в их зоне, Артемий Князев от левого борта бросил шайбу в сторону ворот, а Пономарёв с лёта подправил её в ворота. Американцы сравняли счёт усилиями Кэма Йорка, поразившего ворота россиян броском от синей линии.
Ключевым отрезком в матче стал второй период, в течение которого россияне забросили три шайбы. Отличились Захар Бардаков, оформивший дубль Пономарёв и Илья Сафонов, воспользовавшийся грубой ошибкой вратаря Спенсера Найта. В заключительной трети отличились Джон Фариначчи и Тревор Зеграс. Окончательный счёт установил Егор Чинахов, поразивший пустые ворота.
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