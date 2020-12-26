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Сборная России обыграла команду США в первом матче на МЧМ-2021

Сборная России обыграла команду США в первом матче на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Сборная России обыграла команду США на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей первую победу на турнире в Эдмонтоне.

Турнирная таблица МЧМ-2021

Счёт в матче открыл нападающий российской команды Василий Пономарёв. Россияне закрыли американцев в их зоне, Артемий Князев от левого борта бросил шайбу в сторону ворот, а Пономарёв с лёта подправил её в ворота. Американцы сравняли счёт усилиями Кэма Йорка, поразившего ворота россиян броском от синей линии.

U20 ЧМ-2021. Группа B
26 декабря 2020, суббота. 05:30 МСК
Россия U20
Окончен
5 : 3
США U20
1:0 Пономарёв (Князев, Кирсанов) – 08:07' (5x5)   1:1 Йорк (Кофилд, Болди) – 14:01' (5x5)   2:1 Бардаков (Грошев) – 23:12' (5x5)   3:1 Пономарёв – 31:08' (5x5)   4:1 Сафонов – 32:15' (5x5)   4:2 Фариначчи (Хеллесон, Бринк) – 49:57' (5x5)   4:3 Зеграс (Йорк) – 57:42' (6x4)   5:3 Чинахов (Амиров, Хуснутдинов) – 59:39' (en)

Ключевым отрезком в матче стал второй период, в течение которого россияне забросили три шайбы. Отличились Захар Бардаков, оформивший дубль Пономарёв и Илья Сафонов, воспользовавшийся грубой ошибкой вратаря Спенсера Найта. В заключительной трети отличились Джон Фариначчи и Тревор Зеграс. Окончательный счёт установил Егор Чинахов, поразивший пустые ворота.

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Сборная США 12 минут не могла даже бросить по воротам Ярослава Аскарова и получили четыре гола в свои ворота.
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