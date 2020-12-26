Сборная России обыграла команду США в первом матче на МЧМ-2021

Сборная России обыграла команду США на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей первую победу на турнире в Эдмонтоне.

Счёт в матче открыл нападающий российской команды Василий Пономарёв. Россияне закрыли американцев в их зоне, Артемий Князев от левого борта бросил шайбу в сторону ворот, а Пономарёв с лёта подправил её в ворота. Американцы сравняли счёт усилиями Кэма Йорка, поразившего ворота россиян броском от синей линии.

Ключевым отрезком в матче стал второй период, в течение которого россияне забросили три шайбы. Отличились Захар Бардаков, оформивший дубль Пономарёв и Илья Сафонов, воспользовавшийся грубой ошибкой вратаря Спенсера Найта. В заключительной трети отличились Джон Фариначчи и Тревор Зеграс. Окончательный счёт установил Егор Чинахов, поразивший пустые ворота.