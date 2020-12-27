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Грошев: нужно не отвечать на провокации соперников, на МЧМ все способы хороши

Грошев: нужно не отвечать на провокации соперников, на МЧМ все способы хороши
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Нападающий молодёжной сборной России Максим Грошев поделился впечатлениями от победного матча со сборной США (5:3)

«Эмоции после победы над американцами остались положительные. Если сравнивать с прошлым МЧМ, то там я не так много играл, но всё равно это очень высокий уровень. Американцы — организованная команда, было трудновато. Но сделали выводы после игры, готовимся к следующему матчу.

Провокации со стороны сборной США? Это чемпионат мира, все способы хороши. На пятаке могут ткнуть, что-то сказать. Тренеры нас к этому готовили, мы понимали, что нужно терпеть и перебарывать, не нужно отвечать.

Если сравнивать два чемпионата мира, то условия в этом году необычные, но хорошо, что мы вообще играем», — передаёт слова Грошева корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Четвёртое звено России сыграло меньше всех в команде и забило три гола
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