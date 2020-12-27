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Защитник минского «Динамо» Райан Мёрфи покинул клуб КХЛ и вернулся в «Вегас»

Защитник минского «Динамо» Райан Мёрфи покинул клуб КХЛ и вернулся в «Вегас»
Хоккей / КХЛ 0
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Американский защитник минского «Динамо» Райан Мёрфи получил вызов из клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» и отбыл в Северную Америку, где скоро начнётся сезон, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

В нынешнем сезоне КХЛ 27-летний канадец в 12 матчах набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+4». Хоккеист выступал за «зубров» на правах аренды.

Мёрфи в межсезонье подписал контракт в АХЛ с фарм-клубом «Вегас Голден Найтс». У американского клуба есть право отзыва игрока. Напомним, в НХЛ Мёрфи в 175 матчах набрал 43 (8+35) очка при показателе полезности «–27».

Прошлый сезон Мёрфи провёл в нижнекамском «Нефтехимике». Канадский игрок обороны в прошедшем сезоне КХЛ в 60 матчах за нижнекамский клуб набрал 23 (5+18) очка при показателе полезности «–5». Летом «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с Райаном Мёрфи. Таким образом, защитник играл в КХЛ всего один сезон.

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