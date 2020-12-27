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Blesk: чешская команда — не кучка безнадёжных летучих мышей, она может удивить гиганта

Blesk: чешская команда — не кучка безнадёжных летучих мышей, она может удивить гиганта
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Обозреватель чешского издания Blesk Павел Рышавы прокомментировал поражение сборной Чехии от сборной Швеции на МЧМ-2021 (1:7) и оценил уровень чешской команды.

«Разгромное поражение от шведов — не такой уж большой шок. В целом, это реальная картина разницы в уровне, которая существует между двумя странами. Разница огромная. Чехия, конечно, может удивить гиганта, когда сойдутся звёзды, но мучить его регулярно — нет. Не сейчас и не через год. Неизвестно, когда этот момент наступит. Это цена за долгие годы кризиса.

Но ключ в том, что всегда можно учиться на своих ошибках, поэтому даже сейчас есть смысл извлекать уроки. Сейчас, когда сборная может потерпеть фиаско. Требование к себе — это основа, это единственно возможный путь к успеху. Чешская команда — не кучка безнадёжных летучих мышей. Наверное, никто из них не станет обладателем индивидуальных наград НХЛ в будущем, но определённые возможности у этих игроков есть», — отметил Рышавы.

Напомним, что следующий матч на молодёжном чемпионате мира чехи проведут со сборной России. Встреча состоится 28 декабря.

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021
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