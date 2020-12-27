СКА подписал контракт с нападающим Денисом Смирновым

Нападающий Денис Смирнов подписал контракт со СКА, информирует официальный сайт КХЛ. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона.

Последние четыре сезона 23-летний нападающий выступал за Penn State University в NCAA. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 31 матч и набрал 19 (8+11) очков при показателе полезности «+7».

Ранее Смирнов стал частью сделки по обмену Сергея Плотникова из хабаровского «Амура» в магнитогорский «Металлург». За Плотникова хабаровчане получили: нападающих Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, защитника Савелия Ольшанского, права на защитника Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова, а также денежную компенсацию.

Затем «Амур» и СКА произвели обмен. В Хабаровск отправились нападающие Илья Каблуков и Максим Карпов, а петербуржцы получили форварда Спиридонова и права на защитника Замулу.