Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА подписал контракт с нападающим Денисом Смирновым

СКА подписал контракт с нападающим Денисом Смирновым
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий Денис Смирнов подписал контракт со СКА, информирует официальный сайт КХЛ. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона.

Последние четыре сезона 23-летний нападающий выступал за Penn State University в NCAA. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 31 матч и набрал 19 (8+11) очков при показателе полезности «+7».

Ранее Смирнов стал частью сделки по обмену Сергея Плотникова из хабаровского «Амура» в магнитогорский «Металлург». За Плотникова хабаровчане получили: нападающих Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, защитника Савелия Ольшанского, права на защитника Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова, а также денежную компенсацию.

Затем «Амур» и СКА произвели обмен. В Хабаровск отправились нападающие Илья Каблуков и Максим Карпов, а петербуржцы получили форварда Спиридонова и права на защитника Замулу.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020