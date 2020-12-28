Яркие эмоции игроков молодёжной сборной Чехии после победы над Россией на МЧМ-2021
Сборная России потерпела поражение во встрече с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Карела Млейника. Это первое поражение сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.
На прошлом чемпионате мира команды также встречались на групповом этапе — тогда сильнее оказались чехи (4:3). Таким образом, сборная России второй год кряду уступила команде Чехии на молодёжном чемпионате мира. Игроки чешской национальной команды ярко отпраздновали свою первую победу на турнире в Канаде.
Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.
Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» компании TSN.
Сборная России второй год кряду уступила команде Чехии на молодёжном чемпионате мира
Рекомендуем вам
- 28 декабря 2020
-
08:57
-
08:55
-
08:54
-
08:29
-
08:28
-
08:15
-
08:04
-
08:03
-
07:58
-
07:55
-
07:29
-
07:17
-
07:01
-
06:48
-
06:12
-
05:55
-
05:29
-
05:10
-
04:38
-
04:32
-
04:20
-
04:15
-
03:18
-
01:13
-
00:22
-
00:10
-
00:05
-
00:00
- 27 декабря 2020
-
23:46
-
23:35
-
23:11
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам