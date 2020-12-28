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Яркие эмоции игроков молодёжной сборной Чехии после победы над Россией на МЧМ-2021

Яркие эмоции игроков молодёжной сборной Чехии после победы над Россией на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сборная России потерпела поражение во встрече с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Карела Млейника. Это первое поражение сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

Турнирная таблица МЧМ-2021

На прошлом чемпионате мира команды также встречались на групповом этапе — тогда сильнее оказались чехи (4:3). Таким образом, сборная России второй год кряду уступила команде Чехии на молодёжном чемпионате мира. Игроки чешской национальной команды ярко отпраздновали свою первую победу на турнире в Канаде.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» компании TSN.

Сборная России второй год кряду уступила команде Чехии на молодёжном чемпионате мира
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