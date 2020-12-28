Ларионов: не беспокоимся об атаке сборной или самоотдаче. Нужно быть нацеленнее на ворота

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с Чехией (0:2).



«Что пошло не так? Мы столкнулись с первым препятствием. Чехи показали отличный оборонительный и организованный хоккей. Поговорили с ребятами после матча. У нас будет время, чтобы проанализировать игру завтра. Мы не беспокоимся об атаке команды или самоотдаче, но нам надо быть более нацеленными на ворота. Надо доводить шайбу до ворот, быть первыми на отскоках, забивать «грязные» голы.



Что с нашей атакой? Мы сделали небольшие перестановки, попробовали разные сочетания. К сожалению, много бросков было блокировано — 25 или 26. Не доводим шайбу до ворот, не доводим до конца подбор и отскоки. Над этим надо будет поработать в ближайшие полтора дня», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021, всухую уступив Чехии