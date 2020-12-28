Житник: Ларионов возрождает классический советский хоккей, построенный на атакующей игре

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением об игре молодёжной сборной России и о главном тренере команды Игоре Ларионове.
«Кого выделяю у сборной России? Тренера Игоря Ларионова. Много говорят, что он возрождает классический советский хоккей, построенный на контроле шайбы, комбинациях и атакующей игре. Кто-то этому даже удивляется, ведь в последние десятилетия хоккей в России стал более простым и закрытым. Я не очень внимательно слежу за КХЛ, но заметил, что в лиге многие команды играют просто и от обороны, иногда просматривается и классический откат. Так что удивление понятно.
Мне бросилось в глаза, что сборная Ларионова наоборот действует очень активно, не отказывается от шайбы, стремится брать её под контроль. В таком стиле Игорь играл в СССР, а потом перенёс его на НХЛ. Ничего удивительного.
Не привычна ли для североамериканских сборных такая система команды Ларионова? Наоборот, в последние годы здесь все играют очень активно. Посмотрите на матчи НХЛ — никакого отката там не увидите, все бегут вперёд. Может, в отличие от системы Ларионова в НХЛ и в североамериканских молодёжных лигах играют более вертикально, „юг — север“. Но если и есть чем местных хоккеистов удивить, то только закрытыми оборонительными моделями от чехов или словаков», — приводит слова Житника Russia-Hockey.ru.
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