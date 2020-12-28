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Чинахов стал единственным игроком в составе сборной России с показателем полезности «-2»

Чинахов стал единственным игроком в составе сборной России с показателем полезности «-2»
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий Егор Чинахов стал единственным игроком в составе сборной России, закончившим встречу с командой Чехии с показателем полезности «-2».

Защитники Семён Чистяков, Шакир Мухамадуллин, Ян Кузнецов и Даниил Чайка, а также форварды
Василий Подколзин, Марат Хуснутдинов, Егор Афанасьев, Данил Башкиров и Родион Амиров заработали показатель полезности "-1".

Кроме того, сборная России оказалась заметно сильнее на точке вбрасывания, выиграв 67%. Ни один из игроков команды, встававших на точку, не закончил матч с показателем ниже 60% выигранных вбрасываний. Нападающий Захар Бардаков и вовсе выиграл три вбрасывания из трёх.

Напомним, что сборная России потерпела поражение во встрече с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Карела Млейника. Это первое поражение сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021, всухую уступив Чехии
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