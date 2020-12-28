Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Зимину открыли памятник

Сегодня, во 2-ю годовщину смерти, на Преображенском кладбище столицы был открыт памятник двукратному олимпийскому чемпиону, нападающему «Спартака» и сборной СССР Евгению Зимину. сообщается на официальном сайте команды.
«Любимый игрок миллионов болельщиков увековечен скульптором, который работал над образом Евгения Зимина в тесном контакте с его сыном Евгением Евгеньевичем. Бронзовая скульптура легендарного форварда с номером 7 на спине размещена на гранитном постаменте, взгляд игрока в спартаковском свитере устремлён на ворота соперника, он легко и непринуждённо катит по льду в своём излюбленном стиле. Кроме этого, скульптуру удалось в полной мере передать настроение Евгения Зимина, который, по воспоминаниям партнёров, всегда играл с улыбкой на лице», — говорится в сообщении на сайте.
В торжественной церемонии приняли участие ветераны красно-белых Борис Майоров, Владимир Зубков, Фёдор Канарейкин, Юрий Новиков, Владимир Мигунько, заслуженные тренеры СССР Игорь Тузик и Юрий Морозов, а также родные и друзья Евгения Владимировича.
- 28 декабря 2020
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