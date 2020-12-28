«Сибирь» обыграла в гостях «Барыс» и прервала победную серию соперника

Новосибирская «Сибирь» обыграла казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сибири» Микаэль Руохомаа, в активе которого 2 (1+1) очка. Голкипер гостей Харри Сятери отразил 32 броска. Единственный гол у «Барыса» забил Мэтт Фрэттин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, прервалась пятиматчевая победная серия казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 30 декабря дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Сибирь» 3 января в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком».
- 28 декабря 2020
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