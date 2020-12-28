Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сибирь» обыграла в гостях «Барыс» и прервала победную серию соперника

«Сибирь» обыграла в гостях «Барыс» и прервала победную серию соперника
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирская «Сибирь» обыграла казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сибири» Микаэль Руохомаа, в активе которого 2 (1+1) очка. Голкипер гостей Харри Сятери отразил 32 броска. Единственный гол у «Барыса» забил Мэтт Фрэттин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась пятиматчевая победная серия казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 30 декабря дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Сибирь» 3 января в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком».

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2020, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Фрэттин (Панюков, Вароне) – 03:26' (5x5)   1:1 Гуркин (Руохомаа, Пуустинен) – 31:07' (5x5)   1:2 Саюстов (Чесалин) – 40:48' (5x5)   1:3 Руохомаа – 59:46' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020