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«Аризона» может стать шестым клубом в карьере Дерика Брассара за последние пять лет

«Аризона» может стать шестым клубом в карьере Дерика Брассара за последние пять лет
Хоккей / НХЛ 0

«Аризона Койотс» работает над подписанием контракта с форвардом Дериком Брассаром, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на аналитика TVA Sports и бывшего игрока НХЛ Гийома Латендресса.

По данным Фридмана, контракт с 33-летним игроком ещё не подписан, но стороны движутся в этом направлении. Ожидается, что соглашение с опытным хоккеистом будет рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Брассар выступал за «Нью-Йорк Айлендерс» и набрал 32 (10+22) очка в 66 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф добавил 8 (2+6) баллов, приняв участие в 18 матчах розыгрыша Кубка Стэнли.

Примечательно, что «Койотс» могут стать для него восьмым клубом в карьере в НХЛ и шестым – за последние пять лет.

Брассар получил несколько предложений из Европы, но хочет остаться в НХЛ
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