Брассар получил несколько предложений из Европы, но хочет остаться в НХЛ

Нападающий Дерик Брассар получил несколько предложений от европейских клубов. Однако 33-летний канадец не оставляет надежд найти команду в НХЛ, сообщает The Hockey Writers.



Сейчас Брассар находится в статусе неограниченно свободного агента. В минувшем сезоне канадский форвард выступал за «Нью-Йорк Айлендерс». Он принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 22 результативных передач при показателе полезности «-2» и 16 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету Брассара было 8 (2+6) результативных баллов в 18 встречах.



Канадец был выбран на драфте 2006 года командой «Коламбус Блю Джекетс» в первом раунде по общим 6-м номером.

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