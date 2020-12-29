Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира—2021 на 29 декабря
Сегодня, 29 декабря, в Канаде продолжатся матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В пятый день турнира будет сыграно три встречи. Сборная России закроет программу игрового дня встречей с командой Австрии.
22:00 (мск). США U20 – Чехия U20;
02:00. Канада U20 – Швейцария U20;
05:30. Австрия U20 – Россия U20;
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи пройдут в Эдмонтоне. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В параллельной группе играют команды Канады, Финляндии, Словакии, Германии и Швейцарии. Действующим победителем турнира является сборная Канады, обыгравшая в финале МЧМ-2020 команду России.
Рекомендуем вам
- 29 декабря 2020
-
17:37
-
17:00
-
16:48
-
16:15
-
15:35
-
15:03
-
14:53
-
14:51
-
14:48
-
14:39
-
14:37
-
14:08
-
13:58
-
13:33
-
13:13
-
12:59
-
12:40
-
12:15
-
11:41
-
11:25
-
11:00
-
10:33
-
10:12
-
09:53
-
09:30
-
09:04
-
08:50
-
08:25
-
08:14
-
08:06
-
05:35
-
04:29
-
03:34
-
03:00
-
02:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам