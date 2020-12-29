Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира—2021 на 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, в Канаде продолжатся матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В пятый день турнира будет сыграно три встречи. Сборная России закроет программу игрового дня встречей с командой Австрии.

22:00 (мск). США U20 – Чехия U20;

02:00. Канада U20 – Швейцария U20;

05:30. Австрия U20 – Россия U20;

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи пройдут в Эдмонтоне. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В параллельной группе играют команды Канады, Финляндии, Словакии, Германии и Швейцарии. Действующим победителем турнира является сборная Канады, обыгравшая в финале МЧМ-2020 команду России.