Прямая трансляция матча Австрия — Россия на молодёжном чемпионате мира 2021

30 декабря сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Австрии. Начало матча — в 5:30 мск.
Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале, а также на официальной странице Первого канала в YouTube.
Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Обе команды уже провели по два матча на мировом первенстве. Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3) и уступила Чехии (0:2). Австрийцы разгромно проиграли командам США (0:11) и Швеции (0:4).
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