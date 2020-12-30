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МЧМ-2021, Австрия – Россия: смотреть онлайн, прямой эфир на Первом канале

Прямая трансляция матча Австрия — Россия на молодёжном чемпионате мира 2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

30 декабря сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Австрии. Начало матча — в 5:30 мск.

Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале, а также на официальной странице Первого канала в YouTube.

Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Обе команды уже провели по два матча на мировом первенстве. Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3) и уступила Чехии (0:2). Австрийцы разгромно проиграли командам США (0:11) и Швеции (0:4).

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