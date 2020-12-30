Байфилд — о МЧМ-2021: здорово забить свой первый гол на турнире, словно гора с плеч

Нападающий молодёжной сборной Канады Куинтон Байфилд прокомментировал победу в матче с командой Швейцарии (10:0) на чемпионате мира 2021 года.

«Было здорово забить свой первый гол на турнире, это словно гора с плеч. В прошлом году я так и не забросил ни одной шайбы на МЧМ, но самое главное заключается в том, что мы приехали сюда за золотом», — отметил Байфилд.

В составе Канады отличились Филип Томасино, Дилан Козинс (1+1), Джейкоб Пеллетье (2+1), Райан Судзуки, Коннор Макмайкл (1+1), Байфилд (2+4), Коул Перфетти (1+1) и Кейден Гуле. Вратарь «кленовых листьев» Девон Леви оформил свой первый шат-аут на турнире, отразив 15 бросков.

На старте МЧМ-2021 Канада со счётом 16:2 выиграла в матче с Германией, а затем с трудом сломила сопротивление Словакии (3:1).