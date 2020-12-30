Видео всех голов в матче сборной России с Австрией на МЧМ-2021

Сборная России обыграла команду Австрии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 7:1 в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей вторую победу на турнире в Эдмонтоне.

Счёт в матче открыл нападающий сборной России Родион Амиров, реализовавший буллит за нарушение против Егора Чинахова. Форвард «Авангарда» получил в этом эпизоде травму и досрочно завершил встречу. Следом дубль оформил капитан российской команды Василий Подколзин. Под занавес первого периода нападающий россиян Марат Хуснутдинов довёл счёт до крупного.

Во втором периоде австрийская команда усилиями Зеены Питерса забросила первую шайбу на МЧМ-2021. В начале третьего периода защитник Артемий Князев реализовал большинство и сделал счёт 5:1 в пользу сборной России. Затем в составе российской команды отличились Егор Афанасьев и Арсений Грицюк.

Видео всех голов в матче можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФХР.