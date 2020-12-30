Дубли Шмелёва и Галимова помогли «Сочи» крупно обыграть «Северсталь»
«Сочи» обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 6:2.
На 11-й минуте Ансель Галимов вывел хозяев вперёд, затем по разу забросили Никита Феоктистов и Игорь Руденков. На 22-й минуте Егор Морозов отыграл одну шайбу. На 29-й Якоб Берглунд сократил отставание до минимума, но до конца второго периода Сергей Шмелёв забросил дважды. На 48-й Галимов оформил дубль. Отыграть ещё хотя бы одну шайбу череповчане не сумели.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2020, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
6 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Галимов – 10:49' (5x5) 2:0 Феоктистов (Шмелёв, Петьков) – 13:14' (5x4) 3:0 Руденков (Рубцов, Александров) – 14:25' (5x5) 3:1 Морозов (Берглунд) – 21:59' (5x3) 3:2 Берглунд (Лалонд, Вихарев) – 28:23' (5x5) 4:2 Шмелёв (Минеев) – 36:09' (5x5) 5:2 Шмелёв (Точицкий, Петьков) – 39:48' (5x5) 6:2 Галимов (Курбатов) – 47:49' (5x5)
Следующую встречу «Северсталь» проведёт 5 января 2021 года в Мытищах с китайским «Куньлунем». «Сочи» сыграет 3 января 2021 года дома с нижегородским «Торпедо».
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