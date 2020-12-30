Дубли Шмелёва и Галимова помогли «Сочи» крупно обыграть «Северсталь»

«Сочи» обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 6:2.



На 11-й минуте Ансель Галимов вывел хозяев вперёд, затем по разу забросили Никита Феоктистов и Игорь Руденков. На 22-й минуте Егор Морозов отыграл одну шайбу. На 29-й Якоб Берглунд сократил отставание до минимума, но до конца второго периода Сергей Шмелёв забросил дважды. На 48-й Галимов оформил дубль. Отыграть ещё хотя бы одну шайбу череповчане не сумели.

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Следующую встречу «Северсталь» проведёт 5 января 2021 года в Мытищах с китайским «Куньлунем». «Сочи» сыграет 3 января 2021 года дома с нижегородским «Торпедо».