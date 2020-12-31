Защитник молодёжной сборной Чехии дисквалифицирован на один матч за подсечку

Защитник молодёжной сборной Чехии Михаэль Крутил получил дисквалификацию на один матч за подсечку соперника в матче с командой США на МЧМ-2021. Такое решение вынесла дисциплинарная коллегия Международной федерации хоккея.

Нарушение произошло в матче группового этапа 29 декабря. В третьем периоде Крутил сделал подсечку форварду США Артуру Калиеву. В результате Калиев тяжело упал на лёд и приземлился на спину.

«Крутил действовал безрассудно и поставили под угрозу здоровье Калиева, тем самым нарушив официальное правило IIHF номер 160», – говорится в заявлении.

Крутил получил дисквалификацию на одну игру и не сможет участвовать в заключительном матче Чехии на групповом этапе с командой Австрии 31 декабря.