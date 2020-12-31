Гилмор: мой отец очень обрадовался, когда услышал, что я перехожу в ЦСКА

Защитник ЦСКА Джон Гилмор прокомментировал свой переход в «армейский» клуб. 27-летний канадец подписал с ЦСКА контракт до конца сезона.

«Я прекрасно себя чувствую. Москва такой большой красивый город. Так много чего нужно увидеть. Моя поездка прошла хорошо. Я уже здесь несколько дней, и пока мне здесь всё нравится. Я был очень горд подписанием контракта с ЦСКА. Такая большая история, такая замечательная команда. Я очень счастлив стать частью этого великого клуба.

Я знаю, что ЦСКА – это Красная Армия (улыбается). На самом деле знаю, что в команде всегда было много великих игроков. Мой отец рассказывал мне многое об истории ЦСКА. Когда он был моложе, он смотрел матчи ЦСКА, когда они играли против клубов НХЛ и Канады. Он очень обрадовался, когда услышал, что я могу перейти в ЦСКА.

Почему взял себе свитер с третьим номером? Я выбрал номер 3, потому что носил его, когда рос, а потом и в профессиональных командах. Это мой любимый номер. Когда я увидел, что он свободен, обрадовался», — приводит слова Гилмора пресс-служба ЦСКА.