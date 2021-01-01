Сборная Чехии обыграла команду Австрии и стала последним четвертьфиналистом МЧМ-2021

Сборная Чехии обыграла команду Австрии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 7:0 в пользу команды Карела Млейнека, одержавшей вторую победу на турнире в Эдмонтоне. Благодаря этому успеху чешские хоккеисты стали последним четвертьфиналистом МЧМ-2021.
Чехи открыли счёт в матче только на 27-й минуте усилиями Шимона Кубичека. Следом дубль оформил Мартин Ланг, а Филип Пржикрыл ещё до перерыва довёл счёт до крупного. В заключительном игровом отрезке отличились Павел Новак, Давид Йиржичек и Ян Мышак.
Вратарь молодёжной сборной Чехии Ник Малик отразил все 15 бросков по воротам, оформив свой первый шат-аут на турнире.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
- 1 января 2021
-
00:39
-
00:29
- 31 декабря 2020
-
23:10
-
20:53
-
20:35
-
19:33
-
18:46
-
18:15
-
17:27
-
17:15
-
16:56
-
16:31
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:56
-
12:30
-
11:55
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:18
-
10:00
-
09:46
-
09:34
-
09:30
-
09:26
-
09:17
-
09:13
-
09:02