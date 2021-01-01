Сборная Чехии обыграла команду Австрии и стала последним четвертьфиналистом МЧМ-2021

Сборная Чехии обыграла команду Австрии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 7:0 в пользу команды Карела Млейнека, одержавшей вторую победу на турнире в Эдмонтоне. Благодаря этому успеху чешские хоккеисты стали последним четвертьфиналистом МЧМ-2021.

Чехи открыли счёт в матче только на 27-й минуте усилиями Шимона Кубичека. Следом дубль оформил Мартин Ланг, а Филип Пржикрыл ещё до перерыва довёл счёт до крупного. В заключительном игровом отрезке отличились Павел Новак, Давид Йиржичек и Ян Мышак.

Вратарь молодёжной сборной Чехии Ник Малик отразил все 15 бросков по воротам, оформив свой первый шат-аут на турнире.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.