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Сборная Чехии обыграла команду Австрии и стала последним четвертьфиналистом МЧМ-2021

Сборная Чехии обыграла команду Австрии и стала последним четвертьфиналистом МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Сборная Чехии обыграла команду Австрии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 7:0 в пользу команды Карела Млейнека, одержавшей вторую победу на турнире в Эдмонтоне. Благодаря этому успеху чешские хоккеисты стали последним четвертьфиналистом МЧМ-2021.

Чехи открыли счёт в матче только на 27-й минуте усилиями Шимона Кубичека. Следом дубль оформил Мартин Ланг, а Филип Пржикрыл ещё до перерыва довёл счёт до крупного. В заключительном игровом отрезке отличились Павел Новак, Давид Йиржичек и Ян Мышак.

Вратарь молодёжной сборной Чехии Ник Малик отразил все 15 бросков по воротам, оформив свой первый шат-аут на турнире.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

U20 ЧМ-2021. Группа B
31 декабря 2020, четверг. 22:00 МСК
Чехия U20
Окончен
7 : 0
Австрия U20
1:0 Кубичек (Новак, Витоух) – 26:21' (5x5)   2:0 Ланг (Гаш, Свозил) – 32:05' (5x5)   3:0 Ланг (Мышак, Кубичек) – 38:11' (5x5)   4:0 Пржикрыл (Мужик, Беранек) – 39:27' (5x5)   5:0 Новак (Рашка, Йиржичек) – 41:39' (5x5)   6:0 Йиржичек (Витоух, Новак) – 56:45' (5x5)   7:0 Мышак (Ланг, Теплы) – 59:34' (5x5)
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