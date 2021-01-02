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Суббэн: я никогда не был плохим партнёром и всегда подавал пример остальным

Суббэн: я никогда не был плохим партнёром и всегда подавал пример остальным
Хоккей / НХЛ 0
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Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн заявил, что должен лучше проявлять себя в роли лидера «дьяволов».

«Пожалуй, что в определённом смысле мне не всегда удавалось делать партнёров лучше. Мне в карьере повезло иметь удачные личные сезоны, будь то награды или трофеи. И играл в отличных командах, которые завоёвывали призы и играли в финале Кубка Стэнли. Я также понимаю, что не каждый год будет одинаковым, и не каждая ситуация будет одинаковой. Но всегда надо быть хорошим партнёром, помогать одноклубникам и делать их лучше.

Я знаю, что никогда не был плохим партнёром, я всегда был одним из самых трудолюбивых игроков, и своим подходом к игре и профессионализмом всегда подавал пример остальным. Вне зависимости от того, в какой команде я нахожусь, и ситуации, я всегда каждый день прихожу на арену и прикладываю максимум усилий… Это моя работа.

Я бы хотел снова играть в плей-офф Кубка Стэнли и, знаете, сплотить эту команду, чтобы она снова могла сражаться за Кубок Стэнли. Я также понимаю, что у нас молодая команда, так что не всё сразу. Я чувствую, что мы можем играть лучше, поэтому буду продолжать работать с тренерским штабом и моими партнёрами. Ну и, конечно, важно просто сплотиться как команда и привыкнуть к новым партнёрам», — приводит слова Суббэна пресс-служба лиги.

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