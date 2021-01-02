Баттон — о МЧМ-2021: Подколзин вошёл в пятёрку главных звёзд группы B

Известный канадский эксперт Крэйг Баттон, специализирующийся на молодёжном хоккее, определил лучших игроков группового этапа чемпионата мира 2021 года.
Символическая сборная группы A:
вратарь Девон Леви (Канада), защитники Боуэн Байрэм (Канада) и Топи Ниемеля (Финляндия), нападающие Дилан Козенс (Канада), Тим Штюцле и Джон Петерка (оба — Германия).
Символическая сборная группы B:
вратарь Спенсер Найт (США), защитники Кэм Йорк и Брок Фэйбер (оба — США), нападающие Василий Подколзин (Россия), Мэттью Болди и Тревор Зеграс (оба — США).
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
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