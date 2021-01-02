Минское «Динамо» расторгло контракт с форвардом Лодней. Он отправился в Северную Америку
Нападающий минского «Динамо» Иван Лодня покинул расположение клуба. Он отправляется в Северную Америку, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Минское «Динамо» расторгло контракт с Иваном Лодней в связи с отъездом хоккеиста в Северную Америку, где он намерен продолжить карьеру.
21-летний нападающий перешёл в стан «зубров» в июле 2020 года. В 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-3».
Напомним, в Северной Америке американский форвард выступал в лигах OHL и AHL, в 2017 году был задрафтован клубом NHL «Миннесота Уайлд».
В середине декабря 2020 года минское «Динамо» покинул нападающий Егор Шарангович и вернулся в расположение «Нью-Джерси Дэвилз».
Лучший снайпер минского «Динамо» возвращается в Северную Америку
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