Минское «Динамо» расторгло контракт с форвардом Лодней. Он отправился в Северную Америку

Нападающий минского «Динамо» Иван Лодня покинул расположение клуба. Он отправляется в Северную Америку, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



Минское «Динамо» расторгло контракт с Иваном Лодней в связи с отъездом хоккеиста в Северную Америку, где он намерен продолжить карьеру.



21-летний нападающий перешёл в стан «зубров» в июле 2020 года. В 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-3».



Напомним, в Северной Америке американский форвард выступал в лигах OHL и AHL, в 2017 году был задрафтован клубом NHL «Миннесота Уайлд».



В середине декабря 2020 года минское «Динамо» покинул нападающий Егор Шарангович и вернулся в расположение «Нью-Джерси Дэвилз».

Лучший снайпер минского «Динамо» возвращается в Северную Америку