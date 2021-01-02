Журналист Elite Prospects: не нравится, как тренируют Россию: словно провоцируют неудачу

Обозреватель известного портала Elite Prospects Джей Ди Бурк прокомментировал ход четвертьфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Германии (2:1).
«Мне очень, очень не нравится, как тренируют сборную России на этом турнире. Такое впечатление, что игроков специально провоцируют на неудачу, ставят их в такое положение», — отметил Бурк.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В свою очередь немецкая команда начала мировое первенство с проигрышей в матчах со сборными Финляндии (3:5) и Канады (2:16), после чего переиграла команды Словакии (4:3 ОТ) и Швейцарии (5:4).
- 2 января 2021
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
23:07
-
23:03
-
22:53
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:27
-
22:25
-
22:24
-
22:20
-
22:08
-
22:00
-
21:45
-
21:45
-
21:25
-
21:16
-
21:10
-
20:57
-
20:51
-
20:27
-
20:14
-
19:47
-
19:26
-
19:13
-
19:01
-
18:46
-
18:04
-
18:00
-
17:59
-
17:25
-
17:04
-
16:47