Журналист Elite Prospects: не нравится, как тренируют Россию: словно провоцируют неудачу

Обозреватель известного портала Elite Prospects Джей Ди Бурк прокомментировал ход четвертьфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Германии (2:1).



«Мне очень, очень не нравится, как тренируют сборную России на этом турнире. Такое впечатление, что игроков специально провоцируют на неудачу, ставят их в такое положение», — отметил Бурк.



Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.



Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В свою очередь немецкая команда начала мировое первенство с проигрышей в матчах со сборными Финляндии (3:5) и Канады (2:16), после чего переиграла команды Словакии (4:3 ОТ) и Швейцарии (5:4).

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