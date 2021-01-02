Башкиров: нет никакой недооценки соперника, просто все переволновались

Нападающий молодёжной сборной России Данил Башкиров прокомментировал победу в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года с командой Германии (2:1).

«Мой гол? Проиграли вбрасывание, пошли активно на соперников, прессингом заставили их ошибиться. Парни подняли наверх, я удачно попал. Нет никакой недооценки соперника, просто первая игра плей-офф, все почувствовали, что любая ошибка может стоить очень дорого, все переволновались. Думаю, дальше будет только лучше», — передаёт слова Башкирова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, сборная России, обыграв команду Германии, вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Ларионова. Шайбы забросили нападающие Василий Пономарёв и Данил Башкиров.