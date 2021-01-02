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Главный тренер сборной Германии прокомментировал поражение от России в четвертьфинале МЧМ

Главный тренер сборной Германии прокомментировал поражение от России в четвертьфинале МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Главный тренер сборной Германии U20 Тобиас Абштрайтер подвёл итоги четвертьфинальной встречи с командой России (1:2).

«Наши игроки сделали всё. Мы до последнего верили в победу. Сказали в раздевалке, что каждый может гордиться собой. Мы провели четыре сильных матча. Сейчас мы чувствуем разочарование, но со временем оно пройдёт и на его место придёт гордость за себя", — приводит слова Абштрайтера обозреватель The Athletic Скотт Уилер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что сборная России, обыграв команду Германии, вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Ларионова. Шайбы забросили нападающие Василий Пономарёв и Данил Башкиров.

Сборная России, одолев сборную Германии, вышла в полуфинал МЧМ-2021
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