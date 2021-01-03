Финляндия одолела Швецию в четвертьфинале МЧМ, отыгравшись со счёта 0:2

Сборная Финляндии обыграла команду Швеции и вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Антти Пеннанена.
На 15-й минуте встречи отличился шведский нападающий Лукас Рэймонд, которому ассистировал Альберт Юханссон. На 17-й минуте Рэймонд помог Эльмеру Сёдерблому, удвоившему перевес «тре крунур». Однако во втором периоде нападающий Хенри Никканен забросил первую шайбу финской команды. А решающий рывок финны совершили в концовке — на 52-й минуте забил Антон Лунделль, а за 24 секунды до финальной сирены отличился Рони Хирвонен.
Таким образом, Финляндия стала второй командой, которая сумела пробиться в 1/2 финала турнира. Ранее сборная России обыграла команду Германии со счётом 2:1. Голами отметились Василий Пономарёв и Данил Башкиров. Кроме того, в 1/4 финала встретятся США и Словакия, а также Канада и Чехия.
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