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Финляндия одолела Швецию в четвертьфинале МЧМ, отыгравшись со счёта 0:2

Финляндия одолела Швецию в четвертьфинале МЧМ, отыгравшись со счёта 0:2
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Сборная Финляндии обыграла команду Швеции и вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Антти Пеннанена.

На 15-й минуте встречи отличился шведский нападающий Лукас Рэймонд, которому ассистировал Альберт Юханссон. На 17-й минуте Рэймонд помог Эльмеру Сёдерблому, удвоившему перевес «тре крунур». Однако во втором периоде нападающий Хенри Никканен забросил первую шайбу финской команды. А решающий рывок финны совершили в концовке — на 52-й минуте забил Антон Лунделль, а за 24 секунды до финальной сирены отличился Рони Хирвонен.

Таким образом, Финляндия стала второй командой, которая сумела пробиться в 1/2 финала турнира. Ранее сборная России обыграла команду Германии со счётом 2:1. Голами отметились Василий Пономарёв и Данил Башкиров. Кроме того, в 1/4 финала встретятся США и Словакия, а также Канада и Чехия.

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 23:30 МСК
Финляндия U20
Окончен
3 : 2
Швеция U20
0:1 Рэймонд (Юханссон) – 14:28' (5x5)   0:2 Сёдерблом (Рэймонд) – 16:05' (5x4)   1:2 Никканен (Виро, Ламберт) – 25:32' (5x5)   2:2 Лунделль (Хейнола) – 51:04' (5x4)   3:2 Хирвонен (Петман) – 59:35' (5x5)
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