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Сборная США после поражения от России установила рекорд по сухой серии в истории МЧМ

Сборная США после поражения от России установила рекорд по сухой серии в истории МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит заключительный четвертьфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Сборная США после двух периодов обыгрывает команду Словакии (3:1).

Автором единственного гола словаков на данный момент стал Матей Кашлик, отличившийся на отметке 38.32. Таким образом, Кашлик прервал рекордную сухую серию в истории МЧМ. После поражения в дебютной встрече с Россией (3:5) сборная США одержала три сухие победы, обыграв Австрию (11:0), Чехию (7:0) и Швецию (4:0).

В двух победных встречах ворота американцев защищал Спенсер Найт, ещё в одной – Дастин Вольф. «Звёздно-полосатые» держали свои ворота в неприкосновенности на протяжении 218 минут и 53 секунд, что теперь является новым рекордом в истории турнира.

Сборная США после поражения от России выиграла на МЧМ 3 матча кряду с общим счётом 22:0
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