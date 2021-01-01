Сборная США после поражения от России выиграла на МЧМ 3 матча кряду с общим счётом 22:0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась заключительная встреча групповой стадии турнира МЧМ-2021, в которой сборная США уверенно обыграла Швецию со счётом 4:0.

После поражения в дебютной встрече с Россией (5:3), сборная США одержала три сухие победы кряду, обыграв Австрию (11:0), Чехию (7:0) и, соответственно, Швецию (4:0). В двух победных встречах ворота американцев защищал Спенсер Найт, ещё в одной – Дастин Вольф.

Сборная США вышла в четвертьфинальную стадию из группы B с первого места, где сыграет со Словакией. Встреча состоится 3 января, начало – 6:30 мск.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции (4:3 ОТ), США (5:3), Чехии (0:2) и Австрии (7:1) и заняла второе место в турнирной таблице с 8 набранными очками.