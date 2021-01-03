«Авангард» уступил минскому «Динамо» в овертайме

Минское «Динамо» обыграло омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 5:4 ОТ (0:0, 1:2, 3:2, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард белорусского клуба Шейн Принс. По два очка в составе «Динамо» набрали Райан Спунер (1+1), Илья Соловьёв (0+2) и Зак Митчелл (0+2). Дубль у «Авангарда» оформил Иржи Секач.

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Это четвёртое поражение омского клуба в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится со СКА, а «Авангард» в Уфе — с местным «Салаватом Юлаевым». Обе встречи состоятся 5 января.