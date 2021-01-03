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«Авангард» уступил минскому «Динамо» в овертайме

«Авангард» уступил минскому «Динамо» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» обыграло омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 5:4 ОТ (0:0, 1:2, 3:2, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард белорусского клуба Шейн Принс. По два очка в составе «Динамо» набрали Райан Спунер (1+1), Илья Соловьёв (0+2) и Зак Митчелл (0+2). Дубль у «Авангарда» оформил Иржи Секач.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это четвёртое поражение омского клуба в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится со СКА, а «Авангард» в Уфе — с местным «Салаватом Юлаевым». Обе встречи состоятся 5 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 4
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Каски – 21:23' (5x5)   1:1 Спунер (Колячонок) – 26:48' (5x5)   1:2 Секач (Хохлачёв, Емелин) – 31:16' (5x5)   2:2 Принс (Соловьёв, Митчелл) – 42:45' (5x5)   3:2 Горбунов (Соловьёв, Мосалёв) – 43:57' (5x5)   3:3 Хохлачёв – 44:10' (5x5)   4:3 Демков (Принс) – 47:43' (5x5)   4:4 Буше (Толчинский, Каски) – 54:01' (5x4)   5:4 Принс (Спунер, Митчелл) – 60:54' (4x3)
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