Николишин: Штюцле – звезда, а Амиров и Подколзин не играют ведущие роли даже в КХЛ

Бронзовый призёр Олимпиады и финалист Кубка Стэнли Андрей Николишин прокомментировал победу сборной России в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира с командой Германии (2:1).

«Некоторые почему-то считают Германию второсортной командой. У таких людей, пожалуй, волнение может возникнуть. Но посмотрите, в составе бундестим два человека задрафтованы в первом раунде НХЛ и один – во втором. Мало того, Штюцле с Петеркой входят в пятёрку лучших бомбардиров текущего МЧМ. Канадцы ещё выше уровнем? Это понятно, а где наши ребята? Где Василий Подколзин? Где Родион Амиров? Где Егор Чинахов? Почему они не проявляют себя?

Может быть, уровень лидеров российской сборной не настолько высок, как мы думаем? Нужно реально смотреть на вещи. Мы привыкли превозносить своих ребят. С одной стороны, это правильно. С другой, они должны отрабатывать выданные авансы. Пока они не оправдали их даже на десять процентов. Это вы называете ребят звёздами, а на мировом уровне таковыми их не считают. Вот Штюцле – звезда мирового класса, и он своей игрой оправдывает это звание. А Амиров и Подколзин не играют ведущие роли даже в КХЛ. Держит марку только Ярослав Аскаров. Хотя и в его действиях порой чувствуется нервозность.

Жду ли я, что ведущие хоккеисты российской сборной хотя бы в матче с Канадой наконец раскроются? Я россиянин и патриот. Конечно, жду этого. Хочется, чтобы наша сборная выиграла золотые медали», — приводит слова Николишина «RT на русском».