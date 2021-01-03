Лямся: думаю, «Салават Юлаев» заслужил победу над «Автомобилистом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:0 ОТ).

«Для нас сегодня была очень сложная игра, против хорошего и сильного соперника. Обе команды играли в защитный, надёжный хоккей. Отлично действовали вратари. Я думаю, мы заслужили эту победу. После того как наши ребята отыграли три меньшинства подряд, у меня было ощущение, что мы сможем выиграть этот матч.

Почему я не использовал Плэтта в большинстве? Для этой игры Кугрышев подходил под наш план, потому что он праворукий. Нам как раз нужен был игрок на эту позицию. Если мы говорим про экранирование вратаря, то у нас были большие игроки, такие как Кадейкин и Хартикайнен.

Как оцениваю выступление Башкирова, Амирова, Мухамадуллина на МЧМ? Я думаю, наши парни неплохо себя проявляют на турнире. Что касается последнего матча с Германией, то это была сложная, достаточно ровная игра, над россиянами довлел результат. Ту игру нужно было просто выиграть, и Россия добилась успеха. Следующий матч против Канады будет проходить совсем в другом ключе», — приводит слова Лямся пресс-служба лиги.