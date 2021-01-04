История и статистика встреч сборных России и Канады на молодёжных чемпионатах мира

В ночь с 4 на 5 января по московскому времени сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Канады. Начало — в 2:00 мск.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. В последний раз команды играли в финале мирового первенства 2020 года, и тогда победили канадцы (4:3). При этом на стадии полуфинала МЧМ соперники встретятся впервые с 2012 года. Девять лет назад полуфинал МЧМ сложился драматическим образом, и россияне добыли путёвку в финал, выиграв со счётом 6:5.

МЧМ Место проведения Раунд Соперники Счёт Авторы голов МЧМ-1993 Швеция Группа Россия — Канада 1:9 Брылин — Пронгер, Интрануово (2), Грэттон, Ратье, Доу, Жендрон (2), Лапойнт МЧМ-1994 Чехия Группа Россия — Канада 3:3 Кодрашкин, Харламов, Сушинский — Харви, Картер, Эллисон МЧМ-1995 Канада Группа Россия — Канада 5:8 Клевакин, Королюк (2), Ячменёв, Шарифьянов — Эллисон, Дазе (3), Риверс, Хэрви, О'Нилл, Мэррей МЧМ-1996 США Полуфинал Россия — Канада 3:4 Морозов (2), Петрочинин — Подоллан (2), Уотт, Игинла МЧМ-1997 Швейцария Полуфинал Россия — Канада 2:3 Морозов, Габдуллин — Шефер, Деверо (2) МЧМ-1998 Финляндия Четвертьфинал Россия — Канада 2:1 Власенков, Афиногенов — Д. Ткачук МЧМ-1999 Канада Финал Россия — Канада 3:2 ОТ Чубаров (2), Балмочных — Ганье, Аллен МЧМ-2000 Швеция Полуфинал Россия — Канада 3:2 Хлебников, Смирнов, Зиновьев — Хитли, Петтингер МЧМ-2001 Россия Группа Россия — Канада 3:1 Бутурлин (2), Ковальчук — Маккарти МЧМ-2002 Чехия Группа Россия — Канада 2:5 Князев, Полушин — Столл, Уайсс, Камалльери, Олен, Кобасью МЧМ-2002 Чехия Финал Россия — Канада 5:4 Фролов, Чистов, Полушин, Трубачёв, Волченков — Сатерби, Кобасью (2), Апшолл МЧМ-2003 Канада Финал Россия — Канада 3:2 Таратухин, И. Григоренко, Трубачёв » Паренто, Апшолл МЧМ-2005 США Финал Россия — Канада 1:6 Емелин — Гетцлаф, Сивре, Картер, Бержерон, Стюарт, Фанёв МЧМ-2006 Канада Финал Россия — Канада 0:5 Дауни, Комо, Бланден (2), Чипчура МЧМ-2007 Швеция Финал Россия — Канада 2:4 Валентенко, Чурилов — Кольяно, Литтл, Тэйвз, Маршан МЧМ-2009 Канада Полуфинал Россия — Канада 5:6 Б Гончаров, Клопов (2), Грачёв, Андронов — Сонне, Кормье, Эберле (2+ПБ), Эспозито МЧМ-2011 США Группа Россия — Канада 3:6 Кицын, Двуреченский, Собченко — М. Фолиньо, Эллис, Гудбрансон, Джохансен, Шварц, К. Хэмилтон МЧМ-2011 США Финал Россия — Канада 5:3 Панарин (2), Кицын, Тарасенко, Двуреченский — Эллис, Эштон, Б. Шенн МЧМ-2012 Канада Полуфинал Россия — Канада 6:5 Кузнецов (3), Нестеров, Хохлачёв, Кучеров — Коннолли, Хэмилтон, Шварц, Галлахер, Гормли МЧМ-2013 Россия Группа Россия — Канада 1:4 Кучеров — Хэмилтон, Шайфли, Друен, Юбердо МЧМ-2013 Россия Матч за 3-е место Россия — Канада 6:5 ОТ Хохлачёв, Якупов (2), Дьяков, Мозер, Ничушкин — Ньюджент-Хопкинс, Юбердо, Шайфли, Мёрфи, Ритчи МЧМ-2014 Швеция Матч за 3-е место Россия — Канада 2:1 М. Григоренко, Гиматов — Моррисси МЧМ-2015 Канада Финал Россия — Канада 4:5 Юдин, И. Барбашёв, Толчинский, Голдобин — Дюклер, Пол, Макдэвид, Доми, С. Райнхарт МЧМ-2017 Канада Группа Россия — Канада 3:5 Сергачёв, Капризов, Рыков — Джост, Д. Строум (2), Руа, Барзал МЧМ-2019 Канада Группа Россия — Канада 2:1 Денисенко, Шэн — Гласс МЧМ-2020 Чехия Группа Россия — Канада 6:0 Хованов, Дорофеев, Ртищев, Александров, Соколов, Денисенко МЧМ-2020 Чехия Финал Россия — Канада 3:4 Александров, Денисенко, Соркин — Козенс, Макмайкл, Хэйтон, Томас