История и статистика встреч сборных России и Канады на молодёжных чемпионатах мира
В ночь с 4 на 5 января по московскому времени сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Канады. Начало — в 2:00 мск.
Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. В последний раз команды играли в финале мирового первенства 2020 года, и тогда победили канадцы (4:3). При этом на стадии полуфинала МЧМ соперники встретятся впервые с 2012 года. Девять лет назад полуфинал МЧМ сложился драматическим образом, и россияне добыли путёвку в финал, выиграв со счётом 6:5.
|МЧМ
|Место проведения
|Раунд
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|МЧМ-1993
|Швеция
|Группа
|Россия — Канада
|1:9
|Брылин — Пронгер, Интрануово (2), Грэттон, Ратье, Доу, Жендрон (2), Лапойнт
|МЧМ-1994
|Чехия
|Группа
|Россия — Канада
|3:3
|Кодрашкин, Харламов, Сушинский — Харви, Картер, Эллисон
|МЧМ-1995
|Канада
|Группа
|Россия — Канада
|5:8
|Клевакин, Королюк (2), Ячменёв, Шарифьянов — Эллисон, Дазе (3), Риверс, Хэрви, О'Нилл, Мэррей
|МЧМ-1996
|США
|Полуфинал
|Россия — Канада
|3:4
|Морозов (2), Петрочинин — Подоллан (2), Уотт, Игинла
|МЧМ-1997
|Швейцария
|Полуфинал
|Россия — Канада
|2:3
|Морозов, Габдуллин — Шефер, Деверо (2)
|МЧМ-1998
|Финляндия
|Четвертьфинал
|Россия — Канада
|2:1
|Власенков, Афиногенов — Д. Ткачук
|МЧМ-1999
|Канада
|Финал
|Россия — Канада
|3:2 ОТ
|Чубаров (2), Балмочных — Ганье, Аллен
|МЧМ-2000
|Швеция
|Полуфинал
|Россия — Канада
|3:2
|Хлебников, Смирнов, Зиновьев — Хитли, Петтингер
|МЧМ-2001
|Россия
|Группа
|Россия — Канада
|3:1
|Бутурлин (2), Ковальчук — Маккарти
|МЧМ-2002
|Чехия
|Группа
|Россия — Канада
|2:5
|Князев, Полушин — Столл, Уайсс, Камалльери, Олен, Кобасью
|МЧМ-2002
|Чехия
|Финал
|Россия — Канада
|5:4
|Фролов, Чистов, Полушин, Трубачёв, Волченков — Сатерби, Кобасью (2), Апшолл
|МЧМ-2003
|Канада
|Финал
|Россия — Канада
|3:2
|Таратухин, И. Григоренко, Трубачёв » Паренто, Апшолл
|МЧМ-2005
|США
|Финал
|Россия — Канада
|1:6
|Емелин — Гетцлаф, Сивре, Картер, Бержерон, Стюарт, Фанёв
|МЧМ-2006
|Канада
|Финал
|Россия — Канада
|0:5
|Дауни, Комо, Бланден (2), Чипчура
|МЧМ-2007
|Швеция
|Финал
|Россия — Канада
|2:4
|Валентенко, Чурилов — Кольяно, Литтл, Тэйвз, Маршан
|МЧМ-2009
|Канада
|Полуфинал
|Россия — Канада
|5:6 Б
|Гончаров, Клопов (2), Грачёв, Андронов — Сонне, Кормье, Эберле (2+ПБ), Эспозито
|МЧМ-2011
|США
|Группа
|Россия — Канада
|3:6
|Кицын, Двуреченский, Собченко — М. Фолиньо, Эллис, Гудбрансон, Джохансен, Шварц, К. Хэмилтон
|МЧМ-2011
|США
|Финал
|Россия — Канада
|5:3
|Панарин (2), Кицын, Тарасенко, Двуреченский — Эллис, Эштон, Б. Шенн
|МЧМ-2012
|Канада
|Полуфинал
|Россия — Канада
|6:5
|Кузнецов (3), Нестеров, Хохлачёв, Кучеров — Коннолли, Хэмилтон, Шварц, Галлахер, Гормли
|МЧМ-2013
|Россия
|Группа
|Россия — Канада
|1:4
|Кучеров — Хэмилтон, Шайфли, Друен, Юбердо
|МЧМ-2013
|Россия
|Матч за 3-е место
|Россия — Канада
|6:5 ОТ
|Хохлачёв, Якупов (2), Дьяков, Мозер, Ничушкин — Ньюджент-Хопкинс, Юбердо, Шайфли, Мёрфи, Ритчи
|МЧМ-2014
|Швеция
|Матч за 3-е место
|Россия — Канада
|2:1
|М. Григоренко, Гиматов — Моррисси
|МЧМ-2015
|Канада
|Финал
|Россия — Канада
|4:5
|Юдин, И. Барбашёв, Толчинский, Голдобин — Дюклер, Пол, Макдэвид, Доми, С. Райнхарт
|МЧМ-2017
|Канада
|Группа
|Россия — Канада
|3:5
|Сергачёв, Капризов, Рыков — Джост, Д. Строум (2), Руа, Барзал
|МЧМ-2019
|Канада
|Группа
|Россия — Канада
|2:1
|Денисенко, Шэн — Гласс
|МЧМ-2020
|Чехия
|Группа
|Россия — Канада
|6:0
|Хованов, Дорофеев, Ртищев, Александров, Соколов, Денисенко
|МЧМ-2020
|Чехия
|Финал
|Россия — Канада
|3:4
|Александров, Денисенко, Соркин — Козенс, Макмайкл, Хэйтон, Томас
Наших ждёт суперполуфинал на МЧМ! Россия – Канада. Онлайн
Всё самое важное о принципиальной битве команды Игоря Ларионова с канадцами и происходящих вокруг неё событиях.
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