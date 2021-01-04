Наших ждёт суперполуфинал на МЧМ! Россия – Канада. Онлайн

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча между сборными России и Канады на МЧМ-2021, который пройдёт на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, но в «пузыре» и без болельщиков. В общем, условия схожие с теми, что были в период плей-офф НХЛ образца прошлого сезона.
Стартовое вбрасывание запланировано на 5 января в 2:00 мск. Но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы рассказать о различных интересных моментах. А их, без сомнений, будет много. Полуфинал молодёжного чемпионата мира с громкой вывеской Россия — Канада не может быть скучным!
Наша сборная в четвертьфинале в сложном матче переиграла Германию – 2:1. Важно, что к полуфинальной схватке с канадцами вернутся отбывший дисквалификацию Михаил Абрамов, а также залечивший повреждение Егор Чинахов. В свою очередь Канада без проблем разобралась с Чехией – 3:0. «Кленовым листьям» не мешает даже травма их капитана Кирби Дака, из-за которой нападающий вынужден пропустить весь турнир.
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