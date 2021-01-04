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Россия – Канада: онлайн-трансляция полуфинала, молодёжный чемпионат мира по хоккею 2021, 5 января 2021 года

Россия – Канада. Онлайн
Андрей Гуров Павел Панышев
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Наших ждёт суперполуфинал на МЧМ! Россия – Канада. Онлайн
Всё самое важное о принципиальной битве команды Игоря Ларионова с канадцами и происходящих вокруг неё событиях.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча между сборными России и Канады на МЧМ-2021, который пройдёт на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, но в «пузыре» и без болельщиков. В общем, условия схожие с теми, что были в период плей-офф НХЛ образца прошлого сезона.

Расписание полуфиналов МЧМ-2021
Сетка плей-офф МЧМ-2021
U20 ЧМ-2021. 1/2 финала
05 января 2021, вторник. 02:00 МСК
Канада U20
Не начался
Россия U20
Live Павел Панышев

Стартовое вбрасывание запланировано на 5 января в 2:00 мск. Но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы рассказать о различных интересных моментах. А их, без сомнений, будет много. Полуфинал молодёжного чемпионата мира с громкой вывеской Россия — Канада не может быть скучным!

11:07 Павел Панышев

Наша сборная в четвертьфинале в сложном матче переиграла Германию – 2:1. Важно, что к полуфинальной схватке с канадцами вернутся отбывший дисквалификацию Михаил Абрамов, а также залечивший повреждение Егор Чинахов. В свою очередь Канада без проблем разобралась с Чехией – 3:0. «Кленовым листьям» не мешает даже травма их капитана Кирби Дака, из-за которой нападающий вынужден пропустить весь турнир.

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