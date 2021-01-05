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Объявлен состав сборной России на матч МЧМ-2021 с командой Канады

Объявлен состав сборной России на матч МЧМ-2021 с командой Канады
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Стал известен состав звеньев на полуфинальный матч МЧМ-2021 с командой Канады. Состав был опубликован в «твиттере» журналиста Стивена Эллиса.

Состав сборной России на матч с Канадой:

Ярослав Аскаров (Артур Ахтямов);

Шакир Мухамадуллин – Семён Чистяков; Родион Амиров— Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин;

Роман Бычков – Ян Кузнецов; Арсений Грицюк – Егор Афанасьев – Михаил Абрамов;

Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Данил Башкиров — Егор Спиридонов – Илья Сафонов;

Даниил Чайка; Максим Грошев – Василий Пономарёв – Захар Бардаков — Егор Чинахов.

В состав вернулись Михаил Абрамов, получивший дисквалификацию на один матч перед встречей со сборной Германии, и Егор Чинахов, пропускавший встречу с немцами из-за травмы.

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит с 25 декабря 2020 по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

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