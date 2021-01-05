Бирон — о втором голе Канады: голкипер никогда не должен брать клюшку полевого игрока

Известный голкипер Мартин Бирон прокомментировал второй гол сборной Канады в ворота сборной России. Вторую шайбу российская сборная пропустила в тот момент, когда голкипер Ярослав Аскаров потерял клюшку. Джейкоб Пеллетье здорово отпасовал на дальнюю штангу, откуда Коннор Макмайкл переправил шайбу в ворота.

«Голкипер никогда не должен брать клюшку полевого игрока, если теряет свою клюшку. Более важно, чтобы все игроки были в полном снаряжении, чтобы управлять шайбой и защищаться. Некоторое время вратари могут справиться с ситуацией без клюшки», — написал Бирон в своём «твиттере»

На данный момент счёт в матче 3:0 в пользу канадцев. Сборная Канады открыла счёт уже на первой минуте. Алекс Ньюхук получил шанс бросить без помех с пятака — шайба залетела под перекладину ворот. На 10-й минуте Коннор Макмайкл удвоил преимущество в счёте. Спустя пять минут Коул Перфетти забросил третий шайбу в ворота россиян.