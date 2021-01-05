Голкипер Ярослав Аскаров снова потерял клюшку, когда канадцы забивали четвёртый гол

Сборная России проводит полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года, где встречается с командой Канады (0:4, идёт второй период).

На данный момент счёт в матче 4:0 в пользу канадцев. Сборная Канады открыла счёт уже на первой минуте. Алекс Ньюхук получил шанс бросить без помех с пятака — шайба залетела под перекладину ворот. На 10-й минуте Коннор Макмайкл удвоил преимущество в счёте. Спустя пять минут Коул Перфетти забросил третий шайбу в ворота россиян.

В начале второго периода канадцы довели счёт до разгромного. Четвёртую шайбу в ворота россиян забросил Брейден Шнайдер. Крайне неудачный матч проводит голкипер сборной России Ярослав Аскаров. Голкипер системы СКА снова потерял клюшку в эпизоде с голом Шнайдера.