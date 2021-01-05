Игорь Ларионов: можно на ребят накричать, оскорбить их, но это не в моих правилах

Главный тренер сборной России Игорь Ларионов прокомментировал разгромное поражение в матче со сборной Канады (0:5) в полуфинале МЧМ-2021.

«Мы корректировали игру, искали варианты. Хотели получить возможность перевести шайбу в зону атаки, создать голевые моменты. Ребята старались, этого не получилось. Это тяжёлый опыт, когда ты проигрываешь на таком турнире. Канадцы были чуть сильнее, быстрее и не давали нам шансов создавать моменты.. Что могу сказать о словах Вячеслава Фетисова о том, что один шаг от героя до позора и зачем я ввязался в это? Не читал, что было сказано. Стараюсь во время чемпионата мира не вдаваться в прессу, это отвлекает. У каждого человека есть мнение. Когда играешь с канадцами, мотивация всё равно присутствует. Ребята знали, что играют с сильной командой. Мы показали сильные и слабые стороны соперника. Какие-то вещи были упущены. Первый бросок соперника получился хорошим, но мы не ожидали, что так быстро пропустим гол. Хотели владеть шайбой, заставить канадцев ошибаться.

Канадцы получили психологическое преимущество. Удаление дало им возможность владеть инициативой, накрыть нас. Поражение бывает у каждого тренера и игрока. Любая медаль важна. Была задача выиграть золото, это была задача всех команд, не только нашей. Все расстроены. Можно на ребят накричать, оскорбить их, но это не в моих правилах. Я сказал тренерам, что разговор должен быть спокойным. Это немножко другое поколение, чем наше. Найдём возможность поднять и восстановить этих ребят, оставить в стороне поражение. Будем бороться за бронзу», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.