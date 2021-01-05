Обделались. Канада раскатала наших в полуфинале МЧМ, а где был русский характер?

Россия — Канада — это матч, которого с нетерпением ждут на любом международном турнире. На МЧМ-2021 судьба свела двух принципиальных соперников на стадии полуфинала, и это был шестой случай в истории турнира, когда россияне и «кленовые листья» между собой определяли участника встречи за золото.

Перед игрой в предвкушении находились обе стороны. У канадского вратаря Девона Леви шли мурашки по коже в ожидании культового поединка, а Игорь Ларионов, наставник сборной России, жаждал реванша за прошлогодний финал в Остраве и говорил много красивых, вдохновляющих слов журналистам.

«Готовы нанести Канаде первый шлепок». Смелое интервью с Ларионовым перед полуфиналом МЧМ По Аскарову у наставника нет никаких вопросов. А будет ли играть Чинахов, пока неизвестно.

Перед полуфиналом в распоряжение Профессора вернулся Егор Чинахов, пропустивший два матча из-за повреждения. Ларионов отрядил омича в номинально четвёртое звено к Захару Бардакову и Василию Пономарёву. В центре второй тройки вышел Михаил Абрамов, отбывший дисквалификацию. Словом, состав у россиян был оптимальный, команда была полностью готова к битве, но…

Первый период мгновенно опустил нас с небес на землю. Канадцы с первых секунд матча пошли в привычное давление, а у наших не нашлось противодействия. Россия не играла в хоккей, а отбивалась и пыталась терпеть, но получалось не очень. «Кленовые листья» открыли счёт уже на 59-й секунде: Алекс Ньюхук после контратаки поймал удачный отскок от лицевого борта и без помех бросил прямо под перекладину. Судьи на площадке, кстати, не зафиксировали взятие ворот, но почти сразу же вмешался видеогол-рефери, остановивший игру.

Сборная Канады открыла счёт в матче с Россией. Шайбу засчитал судья видеогол

При счёте 0:1 у России ненадолго получилось отодвинуть игру от ворот Аскарова, наши даже вплотную подтянулись к канадцам по броскам в створ, но на 11-й минуте Канада забила второй гол. Наш голкипер в этом эпизоде потерял клюшку (серьёзный недостаток в игре Аскарова, который до этого матча не сильно бросался в глаза), не смог перехватить передачу через пятачок от Пеллетье, и Макмайкл поражал уже пустые ворота. Впрочем, помимо Аскарова, в моменте крайне неудачно сыграли и наши защитники, позволившие канадцам спокойно комбинировать вблизи ворот.

Сборная Канады удвоила преимущество в матче с Россией

Дальше — больше. На 13-й минуте Подколзин сыграл крайне неаккуратно, раскровил канадцу подбородок высоко поднятой клюшкой и получил двойной малый штраф. Большинство реализовал Коул Перфетти, без помех бросивший из правого круга вбрасывания, а Аскаров не сумел выловить шайбу ловушкой.

3:0 после первого периода, полное преимущество канадской сборной и отсутствие какого-либо созидания и креатива со стороны нашей команды. Но впереди было ещё 40 минут игрового времени, да и русский характер, о котором говорил Ларионов перед матчем, не стоило сбрасывать со счетов.

Впрочем, мечтать о повторении Баффало пришлось недолго, так как уже в начале второго периода Канада сделала 4:0. Брейден Шнайдер вновь пробил Аскарова в ближний угол, причём наш голкипер в этом эпизоде снова остался без клюшки. Да что же такое!

В Канаде смеются, в России недоумевают. Почему Аскаров не мог держать клюшку в руках? Второй и четвёртый голы наша сборная получила после того, как вратарь оставался без клюшки.

Ярослав откровенно проваливался в полуфинале, но валить всё на вратаря было бы неправильно. Ладно, Аскаров пропускал, но ведь в нападении у России ничего не клеилось, а заброшенной шайбой в нашем исполнении даже не пахло! Опять исчезли со льда лидеры, вернувшийся Чинахов был тише воды, ниже травы, в нижних звеньях не находилось героев. Наши парни пытались успокоиться на скамейке, тренеры пробовали сплотить ребят, но команды у России в этом матче не было.

Капитан сборной России собрал вокруг себя партнёров и пытался встряхнуть команду словами

Канада, понятное дело, ослабила давление при 4:0. В середине матча «кленовые» не реализовали большинство, а затем позволили России немного прийти в себя. Наши ребята всё-таки решились потревожить Леви во втором периоде, а на 38-й минуте и вовсе забили! Михаил Абрамов отличился на добивании в большинстве, но этот гол канадцы у нас «украли». Тренер соперника взял запрос на положение вне игры, и действительно — секунд за 40 до взятия ворот при входе сборной России в зону был миллиметровый оффсайд. Ничего не поделаешь, правила есть правила.

Судьи отменили гол сборной России в матче с Канадой

Наши вообще неплохо провели это большинство, разбросались, но в самой концовке едва не пропустили пятый гол. Кирсанов подарил Козенсу выход «1 в 0», Князеву пришлось фолить, судьи назначили буллит. Пострадавший сам отправился его реализовывать, но в этот раз Аскаров сыграл великолепно, дотянувшись до шайбы коньком.

Если и была перед третьим периодом какая-то надежда на чудо, то она быстро улетучилась. Канада катила со спокойной мощью, переигрывала наших почти во всех единоборствах, перебрасывала, и хоть больше не забивала, но не оставляла никаких сомнений в своём превосходстве. У России не было видно ни лидеров, ни скоростей, ни характера. А ведь Ларионов перед матчем говорил, что наши собираются нанести Канаде первый шлепок на турнире. Но, увы, сборная России, откровенно говоря, обделалась по всем фронтам: испугалась «кленовых листьев» в дебюте встречи, а затем не смогла собрать силы и дух хотя бы на какое-то подобие камбэка.

За две минуты до конца основного времени Россия сняла вратаря, но эта дикая авантюра завершилась так, как и должна была — голом в наши пустые ворота. 0:5 — оглушительное поражение подопечных Ларионова в полуфинале МЧМ. Наши отправляются играть за бронзу, а канадский каток мчит за золотом в финал турнира.