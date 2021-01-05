Козенс набрал три очка в полуфинале МЧМ-2021 с Россией и возглавил гонку бомбардиров

Завершился первый полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года, где сборная России встретилась с национальной командой Канады. Встреча прошла в Эдмонтоне и принесла победу канадцам со счётом 5:0.

Одним из главных героев матча стал нападающий сборной Канады Дилан Козенс, набравший 3 (1+2) очка в матче. Проспект «Баффало Сэйбрз» продлил результативную серию на турнире до шести матчей. На этом турнире Дилан набрал уже 16 (8+8) очков, благодаря чему возглавил гонку бомбардиров, опередив форварда сборной США Тревора Зеграса.

Во второй раз в истории МЧМ сборная России не забила канадцам ни одного гола. В 2006 году молодёжная сборная России проиграла канадской команде со счётом 0:5 в финале МЧМ. С тех пор российская команда не проигрывала сопернику с подобным счётом.