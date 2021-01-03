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У канадца Дилана Козенса на 7 очков больше, чем у лучшего бомбардира сборной России на МЧМ

У канадца Дилана Козенса на 7 очков больше, чем у лучшего бомбардира сборной России на МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России сыграет с командой Канады. Матч состоится в ночь с 4 на 5 января, начало встречи — в 2:00 мск.

Лучший нападающий сборной Канады Дилан Козенс занимает второе место в списке бомбардиров МЧМ-2021. В активе проспекта «Баффало Сэйбрз» 13 (7+6) очков в пяти матчах. Примечательно, что в активе Дилана на семь очков больше, чем у лучшего бомбардира сборной России Родиона Амирова.

Дилан Козенс – 13 (7+6)
Пейтон Кребс – 8 (3+5)
Коннор Макмайкл – 7 (3+4)
Куинтон Байфилд – 7 (2+5)
Филип Томасино – 6 (4+2)
Родион Амиров – 6 (2+4)

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская команда в упорной борьбе справилась с командой Германии (2:1).

Как заказывали! В полуфинале Россия заставит Канаду поплатиться за прошлогоднее поражение?
Расклад и прогноз на полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира – 2021.
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