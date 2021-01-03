У канадца Дилана Козенса на 7 очков больше, чем у лучшего бомбардира сборной России на МЧМ

В полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года сборная России сыграет с командой Канады. Матч состоится в ночь с 4 на 5 января, начало встречи — в 2:00 мск.

Лучший нападающий сборной Канады Дилан Козенс занимает второе место в списке бомбардиров МЧМ-2021. В активе проспекта «Баффало Сэйбрз» 13 (7+6) очков в пяти матчах. Примечательно, что в активе Дилана на семь очков больше, чем у лучшего бомбардира сборной России Родиона Амирова.

Дилан Козенс – 13 (7+6)

Пейтон Кребс – 8 (3+5)

Коннор Макмайкл – 7 (3+4)

Куинтон Байфилд – 7 (2+5)

Филип Томасино – 6 (4+2)

Родион Амиров – 6 (2+4)

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская команда в упорной борьбе справилась с командой Германии (2:1).