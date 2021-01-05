Леви: хотел взять реванш у русских за поражение в финале Кубка вызова — 2019

Голкипер сборной Канады Девон Леви прокомментировал победу команды в полуфинальном матче МЧМ 2021 со сборной России (5:0).



«Потрясающие ощущения. Это было настоящее «райвалри» в полуфинале. Конечно, мы очень рады, что выиграли, забили много голов и здорово отработали в обороне. Защитники сегодня сделали мою работу очень лёгкой. Но работа не закончена, впереди финал. Я не так давно уже проигрывал России финал во втором овертайме — это было на Кубке вызова U18 в 2019 году. Хотелось взять реванш. Я не хотел об этом много говорить до матча, но одержать победу было очень приятно.



Было непросто сохранять концентрацию, но это потому, что оборона великолепно делала своё дело. Старался оставаться горячим, следил за каждой шайбой. Считаю, что получилось неплохо.



Мы становимся лучше и уверенней, у нас потрясающее взаимопонимание. Что касается подготовки, то перед финалом Кубка вызова я не спал, не мог заснуть, и в итоге мы проиграли. Так что теперь постараюсь как следует отдохнуть», — передаёт слова Леви корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.



Напомним, что в 2019 году на юниорском Кубке вызова, который проходил в Канаде, сборная России одержала победу над канадцами (2:1 2 ОТ). Ворота сборной Канады защищал Леви, а победный гол забил Шакир Мухамадуллин.

Видео всех голов сборной Канады в матче с Россией в полуфинале МЧМ-2021