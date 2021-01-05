Артемий Князев: канадцы ушли в отрыв, мы так и не смогли им ничего предложить
Защитник молодёжной сборной России Артемий Князев прокомментировал разгромное поражение в полуфинальном матче МЧМ-2021 с командой Канады со счётом 0:5.
«Ключевой момент? Первые шайбы. Соперник ушёл в отрыв, мы так и не смогли им ничего предложить, в итоге игра закончилась в их пользу. Конечно, мы подбадривали друг друга, я уверен в каждом из ребят, в том, что они каждый отдавался на сто процентов. Но не получилось. Завтра ещё одна игра, не нужно посыпать голову пеплом, будем стараться показать лучший хоккей», — приводит слова Князева официальный сайт Федерации хоккея России.
Сборная России в матче за третье место сыграет с командой Финляндии. Игра пройдёт в ночь с 5 на 6 января, начало — в 1:30 мск. В финале встретятся сборные Канады и США.
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Главный тренер молодёжной сборной России держался достойно и даже ответил на вопрос о возможной отставке.
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