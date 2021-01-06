Федерация хоккея России обратилась к болельщикам после проигрыша в игре за бронзу МЧМ-2021

Федерация хоккея России обратилась к болельщикам после поражения команды в матче с Финляндией (1:4) за бронзу молодёжного чемпионата мира 2021 года.

«Огромное спасибо всем болельщикам сборной России за этот турнир — за бессонные ночи, честные эмоции и поддержку, которая ощущалась через океан!» — написано в «твиттере» организации.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла сборную Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1), а в полуфинале проиграла сборной Канады (0:5).