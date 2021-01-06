Сборная США забила вторую шайбу в ворота Канады в финале МЧМ

Сборная США в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею забросила вторую шайбу в ворота канадской команды.

Вторым голом в начале второго периода отметился форвард Тревор Зеграс, сделав счёт 2:0.

Сборная Канады в финале молодёжного чемпионата мира в матче с командой США впервые пропустила первой и при игре в равных составах. До этого соперники забили ей четыре раза, когда играли в большинстве.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная США выступала в группе В вместе с командами России, Швеции, Чехии и Австрии. Сборная Канады в группе А играла с Финляндией, Германией, Словакией и Швейцарией.