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Сборная США забила вторую шайбу в ворота Канады в финале МЧМ

Сборная США забила вторую шайбу в ворота Канады в финале МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сборная США в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею забросила вторую шайбу в ворота канадской команды.

Вторым голом в начале второго периода отметился форвард Тревор Зеграс, сделав счёт 2:0.

Сборная Канады в финале молодёжного чемпионата мира в матче с командой США впервые пропустила первой и при игре в равных составах. До этого соперники забили ей четыре раза, когда играли в большинстве.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная США выступала в группе В вместе с командами России, Швеции, Чехии и Австрии. Сборная Канады в группе А играла с Финляндией, Германией, Словакией и Швейцарией.

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