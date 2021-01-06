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Аскаров: я был гораздо увереннее на этом МЧМ, было легче в плане опыта и психологии

Аскаров: я был гораздо увереннее на этом МЧМ, было легче в плане опыта и психологии
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Голкипер молодёжной сборной России Ярослав Аскаров поделился впечатлениями от выступления на МЧМ-2021 в Эдмонтоне и объяснил, почему его не заменили по ходу полуфинального матча с Канадой (0:5).

«Уверенность пошатнулась? Не знаю, я в свою сторону не замечал давления, играл спокойно. Был гораздо увереннее на этом турнире, в плане опыта и психологии было легче. Не выходил на пресс-конференции, чтобы фокусироваться на хоккее.

Самым сложным матч с Канадой не назвал бы. Не менять меня после пропущенных шайб – решение тренера. Есть вратарские голы, есть не вратарские. Бывают, не меняют вратаря после трёх шайб. Тренеры поверили, знают, что меня 3-4 пропущенных шайбы не выбьют, я смогу спокойно играть дальше, наверное, поэтому не стали менять", — передаёт слова Аскарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России в матче за третье место проиграла Финляндии со счётом 1:4.

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Вратарь сборной России считает, что ровно провёл турнир, и доволен тренерами, с которыми он работает.
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