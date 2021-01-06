«Куплю суперклей, буду приклеивать её». Аскаров объяснил, почему терял клюшку на МЧМ

Вратарь сборной Ярослав Аскаров весь молодёжный чемпионат мира не общался с журналистами, чтобы не отвлекаться от хоккея, а после турнира оценил своё выступление на турнире, рассказал о жизни в «пузыре», почему так часто терял клюшку и какие цели ставит на остаток сезона.

«С клюшкой, без неё. Проблема пропущенных шайб не в том, что не было клюшки»

— Команда получила колоссальный опыт. Много чего не получилось, но это жизнь, так бывает.

— В начале турнира Хабибулин покинул пузырь, ты работал с тренером дистанционно, как это отразилось на твоей подготовке?

— Работа шла хорошо, основной фундамент был заложен на сборе, здесь было не так много времени для тренировок. Шли разборы игр, анализ, корректировали. Случилось так, как случилось, работали как есть.

— Как работать без тренера вратарей?

— Можно только гадать, как было бы по-другому. На данный момент есть, как есть. Мы не застрахованы от разных ситуаций в жизни. Не скажу, что меня это как-то выбило или помешало, так как фундамент был заложен в Новогорске. Мы проделали большую работу, полностью готовые прилетели сюда.

— Как у вас были отношения с Ахтямовым, Скотниковым?

— В коллективе отношения замечательные, никаких обид не было. Все приехали делать одно дело. Парни красавцы, поддерживали весь турнир, они большие молодцы. У нас сильная вратарская бригада.

— Подколзин сказал, что игроки подставили тебя и Ларионова. Согласен, что полевые могли сыграть лучше?

— На личности переходить не буду, команда выигрывает и проигрывает вместе. Кого-то выделять не буду.

— Почему клюшка выпадала постоянно? Это системная проблема?

— С полевой лучше, она легче. Не сильно понравилась клюшка, я её выбрасывал. Может быть, не те перчатки, со стороны виднее. Если без шуток, то канадцы очень хорошо играли на пятаке. Когда шайба была в борьбе, либо я туда шёл, чтобы пропихнуть шайбу подальше от игроков, либо канадцы целенаправленно её блокировали. Шайба переходила в другой угол, если бы я дальше сражался с канадцами и своей клюшкой, я бы терял момент. Мне оставалось только отпускать клюшку и переключаться на другой момент.

— Считаешь, что пропустил какие-то голы из-за потери клюшек? Ты сам просил клюшки полевых?

— Такой акцент на клюшке. С ней, без неё. Даже если без неё, не между ног же голы заходили. Проблема пропущенных шайб не в том, что не было клюшки.

— Будешь терять клюшку в КХЛ?

— Нет, я куплю себе суперклей, буду приклеивать. Единственная проблема, если придётся играть клюшкой за ворота, то она будет приклеена. Надо разобраться с этим, но я что-нибудь придумаю.

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«Я был гораздо увереннее на этом МЧМ, в плане опыта и психологии было легче»

— Что тебе дал этот чемпионат мира? Плюсы и минусы, может быть, уверенность пошатнулась?

— Уверенность пошатнулась? Не знаю, я в свою сторону не замечал давления, играл спокойно. Был гораздо увереннее на этом турнире, в плане опыта и психологии было легче. Не выходил на пресс-конференции, чтобы фокусироваться на хоккее.

— Есть ли игры на турнире, в которой ты был доволен своей игрой?

— Ни одной из игр не буду выделять, более или менее ровно провёл турнир.

— Что изменилось в команде за год?

— Это больше вопрос не ко мне, я при всём желании на этот вопрос не смогу ответить.

— Ларионов сказал, что ты будешь суперзвездой. Все эти разговоры не мешали?

— Нет, стараюсь концентрироваться на хоккее, а не на этом. Не выходил к журналистам, чтобы не отвлекаться. Хорошие игры, тебя хвалят, если проигрывает команда, то наоборот.

— Кубок Карьяла вскружил голову, в чём отличие тех матчей от этого турнира?

— Головокружений никаких не было, никого не надо было настраивать, все понимали, что сюда приезжают лучшие игроки со всех стран. Я давления не чувствовал, волнения не было. Здесь исполнение отличается, оно гораздо выше, чем на Карьяла. Там допускали ошибки, и нас прощали. Здесь допускали ошибки, и не всегда нас прощали.

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«Есть сильные тренеры вратарей, которые со мной работают. Меня всё устраивает»

— Полуфинал с Канадой – самое болезненное поражение в твоей жизни?

— Самым сложным этот матч не назвал бы.

— Был готов, что тебя поменяют в полуфинале?

— Это решение тренера. Есть вратарские голы, есть не вратарские. Бывают, не меняют вратаря после трёх шайб. Тренеры поверили, знают, что меня 3-4 пропущенных шайбы не выбьют, я смогу спокойно играть дальше, наверное, поэтому не стали менять.

— Ты смотрел на празднование финнов, стоя в одиночестве в середине площадки. Это случайно получилось?

— Игра закончилась. Уже ничего поменять нельзя. Слёзы, не слёзы после матча. Слезами счёт на табло не поменяешь. Есть 60 минут, в которые нужно вкладываться. После сирены кулаками не машут, я встал, не стал ехать на лавку или сидеть у ворот. Встал на синей линии, ждал команду.

— Много экспертов говорили о твоей игре. Как ты реагируешь на высказывания, насколько твой стиль идеальный и ничего не нужно менять?

— Никаких экспертов не читаю, не смотрю. Это ваше мнение со стороны, с ним спорить не буду. Нет идеальных игр, ещё много над чем можно работать. У меня есть тренер в СКА, мы с ним работаем, улучшаем все компоненты игры.

— Брызгалов сказал, что готов с тобой позаниматься. Есть ли в мире вратари, чей мастер-класс был бы тебе интересен?

— У меня есть тренеры вратарей, которые работают со мной. Меня всё устраивает, это очень сильный ряд специалистов. Работая с ними, я понимаю, что добавляю.

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«Хорошо, что у меня есть ещё один чемпионат мира. Надо подготовиться, набраться опыта»

— Не считаешь, что ты недостаточно много матчей в КХЛ сыграл?

— В том году вообще был один матч в КХЛ. Не поверите, мне тоже хочется играть больше. Чем больше играешь на высоком уровне, тем легче. Сколько дают, столько играю. По разным причинам столько матчей. Сначала заболел, это жизнь. Не скажу, что это как-то помешало.

— Успокаивает, что поедешь на МЧМ и в следующем году?

— Хорошо, что есть ещё один чемпионат мира. За это время ещё больше подготовиться надо, набраться опыта. Приехать с другим опытом на этот турнир.

— Контракт в России ещё полтора года действует, чего бы ты хотел добиться за это время?

— Я не загадываю что-то. Надо работать, нигде не говорил, что точно уеду или останусь. Есть полтора года, играю, потом уже будет видно. Решение буду принимать по окончанию контракта.

— Взрослый ЧМ в этом году – глобальная цель?

— Первоначальная цель – сезон с клубом, Кубок Гагарина. Потом уже, дай бог, если всё получится. Там будет видно. Вызовут, будет хорошо.

— Насколько сбор в Новогорске был полезен и повлиял ли «пузырь» на выступление?

— Была подготовка в Новогорске, условия были точно такие же, максимально приближённые. Необычный опыт, такого никогда не было. Что-то новенькое. Все были к этому готовы, но это непривычно и всё равно все устали от этого пузыря. Все хотят домой. Условия здесь хорошие, всё на солидном уровне, но в «пузыре» нелегко.