Лиман: это не мусорка, а бочка с водой, чтобы пересечь пустыню и стать первыми

Главный тренер сборной США Нейт Лиман пояснил, почему на командном победном фото после финала МЧМ 2021 в кадре появилась бочка с логотипом сборной Канады, которую все приняли за мусорку.



«Это вовсе не мусорный бак. Эта история началась в 2007 году, когда я был помощником главного тренера. Наш наставник Рон Ролстон рассказал команде историю о том, как люди пересекали пустыню Сахара и ставили бочки с водой на песок. Единственное, что они видели на своём пути, — это каждую следующую бочку.



Я поделился ребятами с этой историей перед началом нынешнего турнира, и мы решили, что тоже будем идти от бочки к бочке, то есть от одного соперника к другому. Мы не ставили изначальной цели завоевать золото. Так что это не мусорный бак, это наша бочка с водой для того, чтобы пересечь пустыню. Никакого неуважения к Канаде или любому другому сопернику тут нет. Мы наклеивали логотип соперника на бочку перед каждым матчем. И после каждой победы делали командное селфи возле бочки, которая стояла в раздевалке. А финал — это была наша последняя бочка в нашей пустыне. Просто бочка», — передаёт слова Лимана корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Фото доступно в «твиттере» обозревателя TSN Райана Ришауга.